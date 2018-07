Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Medlemmer af folkekirken bør ikke deltage i nadveren, når de er til gudstjeneste i en katolsk kirke. Det svarer til at ”crashe” en fest, man ikke er indbudt til. Men vi må have lov til at stille spørgsmål til hinandens teologi, mener biskop emeritus Karsten Nissen