Kan man tilgive en mor, der har ødelagt ens barndom?

Hvis jeg indrømmede, at der var en byld af had i mig, var der jo kun mig til at tage ansvaret for at få den fjernet, skriver Jette Buttenschøn Dammeyer om sin indre kamp med at tilgive sin mor, som aldrig erkendte sine fejl og aldrig sagde undskyld

Det var først, da kvinden med de brune øjne sagde, at jeg skulle lære at tilgive, at alvoren for alvor gik op for mig. Hun sagde, jeg ville ende med at få en byld af had i mit indre. Jeg blev først vred. Det var mellem forretten og hovedretten til en guldbryllupsfest.

Jeg endte med at gå. Jeg forsvandt væk fra festen – hen på toilettet allerlængst væk. Jeg havde det som om, jeg lige havde fået en ultimativ besked. Som om, der var sket et dødsfald. Som om, verden med ét var blevet en helt anden verden. Tilgive? Hvad vidste kvinden med de brune øjne om at tilgive? Jeg var rasende. Tænk sig, at hun kunne finde på at slynge sådan noget ud … Kvinden med de brune øjne var tydeligvis slet ikke klar over, hvad jeg var vokset op i.