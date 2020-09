Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Folkekirken slås med faldende dåbstal og voksende traditionstab, men kirken er stadig dybt forankret i vores fælles bevidsthed. Men hvis alt kommer til at handle om at holde medlemstallet oppe, er der måske et fokus, der skrider i svinget