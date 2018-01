Kirken kan udarbejde et kirkeligt manifest til inspiration

Der er en tendens til, at flere præster kritiserer bestemte politiske holdninger. Og naturligvis kan kirken sige noget endegyldigt, som også har politiske konsekvenser. Et kirkeligt manifest vil kunne bruges i sekulære politiske debatter, mener tidligere provst

PRÆSTER ER NORMALT uhyre forsigtige med at prædike politisk, for kirken og evangeliet er jo for alle uanset politisk observans. Alligevel har jeg over en længere periode bemærket en tendens til, at flere og flere præster mere eller mindre direkte kritiserer bestemte politiske holdninger for eksempel til flygtninge, ældre, syge, hjemløse og andre, som er afhængige af samfundets hjælp.

Hele spørgsmålet om den såkaldte velfærd, som jo i høj grad hænger sammen med skattepolitik, har nemlig med menneskesyn at gøre, og det er derfor ikke så underligt, at præster bliver mere polemiske, hvis de fornemmer, at der er ved at udkrystallisere sig en politisk kynisme, som modsiger et kristent menneskesyn. Klimaforandring og naturødelæggelse er også efterhånden et hyppigt politisk tema i prædikener, for verden er Guds. Spørgsmålet er, om der er ved at opstå en kløft mellem den herskende politiske diskurs og kurs, som den kommer til udtryk i lovgivning, i debatter, i taler og i partiprogrammer og så videre og en kristen livsforståelse.