Forskere: Klimakrisen er den perfekte moralske storm

Claus Strue Frederiksen, center for information og boblestudier ved københavns universitet og Vincent F. Hendricks, center for information og boblestudier ved københavns universitet

Klimakrisen kan desværre kun løses, hvis vi erkender, at det ikke nødvendigvis er irrationelt at påtage sig et moralsk ansvar, selvom det umiddelbart strider mod ens egne interesser, skriver forfattere til ny bog om, hvordan vi bedst kæmper for kloden