Der er forvirring om tilblivelsen af Danmark. Uden andet grundlag end to Jellingsten er det blevet erklæret, at Gorm omkring år 950 var konge af Danmark. Men måske var Lejre stamsæde for den hedenske kongeslægt, der overtog hele landet, skriver kronikøren