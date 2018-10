Hvad handler ortodoks kirkestrid om?

Det er en sørgelig historie, der for tiden udspiller sig i Ukraine. Sørgeligt, at magtkampen mellem Konstantinopel og Moskva bekræfter mange i, at kirken i sidste ende bare er menneskeværk og ikke nogen afglans af Guds rige på Jorden, skriver Poul Sebbelov

MEDIER I ØST OG VEST skriver for tiden begejstret om ”det største skisma i 1000 år”, og dermed peger de på den konflikt, som for tiden pågår mellem Moskva og Konstantinopel. Men det er sensationsjournalistik af værste skuffe. For hvor ”det store skisma” i 1054, dengang Rom skilte sig ud fra den ortodokse enhedskirke, blev udløst af dogmatiske uoverensstemmelser, så er dagens konflikt om Ukraine alene udløst af higen efter magt. Det er en kirkelig armlægning om, hvem der bestemmer i Ukraines kirke, og hvem der har ret til at tildele ukrainerne autokefali.

Hvad betyder autokefali? En ortodoks kirke er autokefal, det vil sige fuldt og helt uafhængig og selvstyrende, når den selv kan vælge sin leder, og når dette valg ikke kræver godkendelse fra en højere instans. Der eksisterer i dag 14 ortodokse kirker, som både er autokefale og kanoniske. Det sidste begreb, kanonisk, indebærer, at den pågældende kirke er anerkendt af de øvrige ortodokse kirker.

DE AUTOKEFALE KIRKER er følgende: først de fire ”gamle” patriarkater: Konstantinopel, Alexandria, Antiokia og Jerusalem (oprindeligt var der fem ”gamle” patriarkater, men Rom faldt fra i 1054); dernæst de ”nye” patriarkater: Moskva, Serbien, Rumænien, Bulgarien og Georgien; og så endelig de kirker, hvis ledere ikke har titel af patriark, men kaldes metropolitter eller ærkebiskopper: Cypern, Grækenland, Polen, Albanien og til sidst Tjekkiet/Slovakiet.

Georgiens patriarkat er af meget gammel dato som autokefal kirke. Oprindeligt under Antiokias patriarkat fra 300-tallet blev den i anden halvdel af 400-tallet helt selvstændig. Serbien blev uafhængig kirke i 1219. Også Moskvas patriarkat er relativt gammelt, her fik man autokefali, uafhængighed fra Konstantinopel, i 1589. Mange af de øvrige ortodokse kirkers selvstændighed er af nyere dato, det vil sige fra det 19. og 20. århundrede.

Således har Balkan-kirkerne stort set enslydende historier: De erklærede sig på egen hånd, altså uden Konstantinopels godkendelse, selvstændige. Konstantinopel kaldte dem derfor skismatiske, men anerkendte dem så alligevel nogle år senere. Et ekstremt tilfælde er kirken i Bulgarien. De erklærede sig selvstændige i sidste halvdel af det 19. århundrede, derfor afbrød Konstantinopel fællesskabet med bulgarerne og anerkendte først deres selvstændighed i 1946. Men gennem hele den konflikt bevarede Moskvas patriarkat fuld kommunion med Bulgarien. Blot som ét eksempel på, hvor indviklede forholdene kan være i den ortodokse kirke.

Efter Første Verdenskrigs afslutning etableredes nye stater, og det fulgtes op af etableringen af nye autokefale kirker i Polen og Tjekkoslovakiet. Polens kirke ønskede ikke længere at være en del af Kijev-metropolitdømmet under russisk kontrol, så de henvendte sig til Konstantinopels patriarkat, som proklamerede den polske kirkes selvstændighed (autokefali) i 1924. Dette blev først anerkendt af Moskvas patriarkat i 1948.

Den konflikt, som nu er opstået i Ukraine er én af følgevirkningerne efter Sovjetunionens opløsning. En forløber var en tilsvarende konflikt i Estland, som i 1996 førte til flere måneders afbrydelse af kommunionen mellem Moskva og Konstantinopel.