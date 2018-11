Kristeligt Dagblads lederartikel i 1918: Verdenskrigen endt

”Det maa alvorligt haabes, at Ententen vil finde at have Raad til at vise, ikke alene hvad den forstaar ved Retfærdighed, men ogsaa Højmodighed over for den slagne Fjende,” lød det i Kristeligt Dagblads leder for præcis 100 år siden – den 12. november 1918

DET ER FORBI — det sidste Skud er løsnet, den sidste Granat eksploderet i Verdenshistoriens hidtil vældigste Kamp.

Krigen er endt — vi gaar Fredens Dage i Møde. Enden blev ikke den ”Fred uden Sejrherrer og besejrede”, som Præsident Wilson paa et vist Tidspunkt gjorde sig til Talsmand for, og som mange haabede paa som et Middel til at undgaa fremtidige Revanchelyster og en Gentagelse af den store Katastrofe. Man behøver blot at gennemlæse det Uddrag af Vaabenstilstandsbetingelserne til Tyskland, som vi bragte i Gaar, for at se, hvor grundigt Fireforbundets Nederlag er, hvor fuldstændig Ententens Sejr.

FAA VENTEDE DETTE RESULTAT i 1914, da de tyske Hære stormede fra Sejr til Sejr, og vistnok ingen, da Rusland brød sammen. Endnu for blot faa Maaneder siden kunde Tyskerne hævde at staa som Sejrherrer paa alle Valpladsser, og da de i Juli Maaned trykkede den berømte store ”Lomme” i den franske Front og ved Chateau Thierry brød frem over Marne, saa at den franske Regering saa sig nødt til at træffe Forberedelser til Paris’ Evakuering — da hævede der sig baade i Frankrig og England stærke Røster for, at man skulde gøre et alvorligt Forsøg paa at opnaa en ”Remis-Fred” med det uovervindelige Tyskland. Hvem drømte dengang om, at dette samme Tyskland 4 Maaneder efter skulde undertegne en Vaabenstilstand, hvorved det fuldstændig udleverer sig til sine Fjenders Naade?

Endnu er Freden ikke sluttet. Europaskortet og Kolonikortet er ikke omtegnet endnu. Sejrherrerne har ikke fastsat, hvad de kræver som Sejrens Løn. Hvad de har krævet i Forskud som Vaabenstilstandsbetingelser er imidlertid ikke lidt, og man forstaar det Nødsskrig, der klinger gennem Udenrigsminister Solfs traadløse Henvendelse til Præsident Wilson, i hvilken det til Slut hedder: ”Den tyske Regering har modtaget Betingelserne for Vaabenstilstand. Efter 50 Maaneders Blokade vilde disse Betingelser, særlig Afgivelsen at Trafikmidler og Underholdelsen af Besætningstropperne ved samtidig Vedvaren af Blokaden, forme Tysklands Ernæringssituation paa fortvivlet Maade og betyde Hungersnød for Millioner Mænd, Kvinder og Børn.