Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Jødedommen har påvirket kristendommen i en grad, så det er åndeligt arrogant at adskille Det Nye Testamente fra jødernes Tora og historie, skriver dagens kronikør, som her giver 10 gode grunde til, at Det Gamle Testamente hører hjemme i gudstjenesten