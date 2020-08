Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Der er flere gode ting ved Morten Messerschmidts (DF) initiativ, men det er ikke i sig selv nok til at sikre kristendommens plads i samfundet, ligesom kristendommen ikke skal bruges til at nedgøre eller søge at udelukke andre religioner, skriver katolsk biskop