Selvrealisering er ifølge Brinkmann dybt problematisk, men selvet har at gøre med det inderste i en selv, forstået som det ægte. Brinkmann er også kritisk over for udvikling. Men vi bør ikke gå glip af udvikling, vækst, tilblivelse og forvandling, mener filosof