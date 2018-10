Kulturen kan åbne døren til samarbejde i Sydamerika

Det netop overståede valg i Brasilien har sat fokus på borgernes frustrationer over landets økonomiske krise. Men trods krisen lever litteraturen og kunsten. Skal Europa styrke båndene til Sydamerika, er kulturen væsentlig, mener dagens kronikør

BRASILIEN ER I økonomisk krise. Kulturelt hårdt ramt af den katastrofale brand på nationalmuseet i Rio. Men der satses stadig meget på kulturen. Virksomhederne får fordele ved investeringer i kultur, og sprogområdet er 40 gange større end det danske, så samlet giver det litteraturen store muligheder, og det er en fest at være til litteraturfestival i Paraty.

Straks man kommer fra Rio de Janeiro ind i Paratys udkant, mødes man med store, nye vægmalerier kaldet ”Far from home”, meget kulørte og meget glade flag i røde, gule og blå farver. Skånes flag kunne en dansker med god vilje nok se blandt figurerne. Det er en kollektiv udstilling, som er tænkt til dem, der er på rejse, i eksil eller på anden måde langt fra hjemmet. Kunstnerne håber, det inspirerer til poesi. Kunstnerne bag er blandt andre Angelica Dass, Aurelia Cerulei og Zeh Palito.

Flip står for Festa Literária Internacional de Paraty. ”Flippet” er det altså ikke. I år er det den 16. internationale litteraturfestival i byen. Det er, om noget, litteraturfestivalen i Brasilien. Staten Rio de Janeiros kulturministerium står som medindbyder og medansvarlig for programmet, der også viser mange sider med sponsorer, for selv i krisetider er systemet motiverende for sponsorer. Programmet fylder 200 sider i bogform, så det er umuligt at komme det hele igennem. Læg hertil alt det, der foregår omkring Flip af andre arrangementer. Det er både før, under og efter Flip, at mange andre blander sig og ekspanderer denne festival. Paraty er i sig selv den bedst bevarede gamle by i den såkaldte kolonistil i Brasilien, og en af de bedst bevarede 1700-talsbyer i verden. Den gamle by er helt intakt med gader og huse, og der er beskyttelse i form af fredninger. Derfor er byen på alle tider af året meget besøgt af turister. Den blev grundlagt i 1600-tallet, og havnen var meget central. Her blev udskibet kaffe, guld og ædelstene, og ind kom slaver, redskaber og udstyr til lykkejægerne i Minas Gerais.

Casa Europa har en udstilling om maj-urolighederne i Paris i 1968. Dramatiske fotostater beretter om de voldsomme gadekampe. Casa Europas udstilling er i et anneks til den ikoniske kirke Santa Rita, der er det visuelle vartegn for byen Paraty. Santa Rita ligger uhyre smukt ud til havet. Det er bestemt ikke dårligt valgt: Europa placeret i en gammel kirkebygning – det er dog nogle af de fælles og stærke rødder for EU. Prisen er ingen alkoholudskænkning i bygningerne, kun i haven kan man få en øl, da der – trods Brexit – inviteres til happy hour dagen efter. Det alkoholfri er nok ikke helt så kerneeuropæisk.

Kulturinstitutterne i Europa er gået sammen om dette projekt. Det er rigtig godt tænkt. Ud over Dansk Kulturinstitut i Rio er kulturinstitutterne fra Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Italien involveret. Det europæiske hus viser sig at været placeret både i kirkens anneks med udstillingen og i selve kirken, Santa Rita, hvor debatterne skal foregå de næste dage.

Nu kunne man forstille sig, at det for eksempel ville betyde, at man ville tage fat på en af ungdomsoprørets populære forfattere, nobelpristageren Hermann Hesse og hans bog ”Frans af Assisi” med kritikken af materialismen og prisningen af det simple liv, glæden ved og beskyttelsen af naturen. Men nej – det bliver mere den hårde udgave af 1968, der er på tapetet.