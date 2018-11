To kvinder og et kloster

I sommeren 1992 var Henrik Juul Jensen på Ørslev Kloster. Her mødte han Rosemarie Løgstrup, der oversatte en af sin afdøde mands bøger til tysk. På Ørslev Kloster mødte han også Tove Borre, dronningen af klosteret. I kronikken skriver han om de to kvinder

De står i en niche i sydfløjen omgivet af hvidkalkede vægge og dybe vindueskarme med røde pelargonier i store rødbrune potter. Det er tæt på en æstetisk åbenbaring. Det er enkelt og smukt, det er som en skulptur, det er en skulptur. To dunhammere i en højhalset vase for enden af gangen. Det er dem, der fanger øjet den sommer, når man går forbi med bare fødder på kølige ølandssten. En kvinde har været nede i en skovsø og plukke de to mørkebrune vand- og sumpplanter med de kraftige og underjordiske rodknolde. På det her tidspunkt er hun 56 år. Tove Borre er navnet.

Hun var dengang forvalter og dronning på Ørslev Kloster (1974-2004), hun nærmest dumpede tilfældigt ind i hele menageriet på opfordring af en forfatter ved navn Peter Seeberg, hun var hans sekretær på museet i Viborg. Hun havde engang været sekretær for Knud W. Jensen, grundlæggeren af museet Louisiana i Humlebæk. ”Du kunne vel ikke tænke dig...?”, sagde Peter Seeberg en dag i begyndelsen af 1970’erne til Tove Borre. Jeg forestiller mig en forårsdag med tindrende sol og alle knopper på spring. For Tove Borre sagde ja og flyttede ind i et lille hus i landsbyen Hald med sine to børn, Jochum og Marie. Hvad hun sagde ja til, vidste hun egentlig ikke. Udfordringen og omfanget. Men hun skulle forsøge at gøre afdøde komtesse Olga Sponnecks forfaldne Ørslev Kloster på halvøen Fjends ved Limfjorden til et refugium for kreative sjæles umættelige sult. Det var opgaven.

Nogle af de første alumner var forfatterne Peter Seeberg og Klaus Rifbjerg, den sidste donerede klogt til det forfaldne klosters kælder et bordtennisbord med net og bat og bolde, så man kunne få lidt sved på panden, body and soul, sådan skulle det være. Og sådan har det været siden. Men der var ingen penge, i hvert fald ikke ret mange, til vedligeholdelse af klostret. Heller ikke til Tove Borre, som udviklede et enestående talent for det umuliges kunst.

Hun ordnede alt, og hun gjorde det alene, fra administration til rengøring af gange og værelser og køkken og lokummer og vask af snavset sengetøj – til klosterparken og skoven og amt og kommune og mere til, og hun balsamerede med omsorg og kærlighed alumner, der gik helt fra snøvsen og måtte sendes på hospitalet i Viborg eller hjem med tog fra Skive, når ensomhedens energier og spøgelser blev for overvældende. Måske derfor anbragte hun de to poetiske og beroligende dunhammere i en højhalset vase for enden af gangen i Sydfløjen. Andet kunne det ikke blive til. Og det var mere end nok. Det var det enkles skønhed og inspiration. Tak.

Uden at ville det – og næsten uden at vide det – opholdt jeg mig på Ørslev Kloster under den stiftende generalforsamling efter komtesse Olga Sponnecks død. Og det var jeg ikke glad for. Men mine forældre insisterede, jeg burde tage med, jeg skulle tage med. Jeg var 26 år, læste på universitetet i København. Stiftende generalforsamling på noget, der hed Ørslev Kloster oppe i Fjends Herred ved Limfjorden, vorherre bevares, hvad skulle jeg der? I 1970’erne!