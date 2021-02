Psykolog: Lad os bruge mere tid på at mærke, mindre på at måle

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi bør reflektere over, hvad tid er for en størrelse, hvordan vi anvender den, og hvordan vi forholder os til den. Personligt har jeg fokus på at mærke efter, fordi det beriger min tilværelse, og jeg oplever mig selv i bedre balance, skriver dagens kronikør