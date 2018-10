Lad os løfte blikket og fokusere på det, vi har tilfælles

Lykken er selvoptaget – den handler om, hvad der føles godt for mig nu og her. Lad os i stedet fokusere på alle de eksistentielle forhold, der binder os sammen. Deri ligger frigørelsen fra samtidens ekkokamre, skriver Jakob Holm i dagens kronik

VI LEVER I EN TID, hvor vores identitet ikke er noget på forhånd givent, men noget, der hver dag skal redefineres og genforhandles. Det har givet en enorm frihed på den ene side, men det har også medført stor usikkerhed for den enkelte, for spørgsmålet om, hvem jeg egentlig er, trænger sig uvilkårligt på. Det gælder på det personlige plan, men også på det kollektive plan, hvor det har store konsekvenser, at alting flyder. Se blot, hvor optaget mange er af at definere, hvad danskhed egentlig er.

Det er dog ikke kun demografiske ændringer, der er skyld i menneskets behov for øget grænsesætning, men også den uhåndterbare informationsmængde, vi alle dagligt skal forholde os til. Det er for meget af det gode, og resultatet er, at der på sociale medier og i internetfora er opbygget ekkokamre, hvor man kan bevæge sig uden at møde holdninger, der afviger fra ens egne. Det giver tryghed at bevæge sig i sådan et spejlkabinet, hvor man bliver bekræftet, fordi de oftest fungerer ud fra dem og os-tankegangen og på den måde giver én en sikker havn at færdes i.

BEHOVET FOR at afgrænse sig selv har dog også sin grund i, at vi hver især er præget af angsten for at falde igennem. Vi skal konkurrere med kineserne, konkurrencestaten kender alle, og selv skolebørn er nu præget af angst grundet eksamenspres. Det gør, at der bliver fokus på, hvad der kan betale sig, og hvad der nytter noget. Især i Danmark, hvor der ses med mistro på folk, der ikke har det godt eller er anderledes end én selv. De kunne jo ødelægge hyggen.

Vi er på den måde alle bokset inde i en tænkning, der fokuserer på vores egen lykke og fremskridt, og dette individualistiske positivitetsdogme har selvsagt ikke gjort noget godt for den enkelte. Aldrig har vi været rigere, men det mærkes ikke, når man kigger ud over Danmark, snarere er det en bekymringskultur, der præger.

Vi er angste for, om vores børn nu lærer nok og vil klare sig, vi er angste for, om vi motionerer nok, sover nok, lever nok. Vi sætter kort sagt hegnspæle op om selvet grundet den uoverskuelige udvikling og presset på at lykkes, der er ekstra stort i et land som Danmark, hvor meritokratiet hersker (man kan ikke undskylde sin manglende succes med sin sociale herkomst i modsætning til for eksempel USA, for i Danmark hersker forestillingen om, at forskelle er udvisket).

Problemet er blot, at jo mere man fokuserer på at realisere sin egen lykke, jo mere angst bliver man (for, om man nu virkelig er lykkelig), og jo mere man forsøger at realisere en bestemt identitet for bare at få en smule form på livet i en vanvittigt omskiftelig verden, jo mere selvoptaget bliver man, og jo mere isoleret bliver man i forhold til andre. Når man er presset som menneske, hvis man for eksempel har haft en depression, kan man kun se sig selv, og det er tilfældet med mange anno 2018.