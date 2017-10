Længe leve skammen – og nåden

Hvis vi kun kan se ondskaben hos de andre, er vi blevet skamløse. Men dermed også uden nåde. Aktuelle bøger og drama tematiserer skammen som forudsætning for forsoning, skriver dagens kronikør

HERRENS VEJE ER URANSAGELIGE. Tænk sig, at skammen er blevet ny- introduceret med en sådan kraft i det aktuelle litterære, kulturelle univers. Ikke mindst fra norsk side. Jeg tænker her på den norske forfatter Karl Ove Knausgårds ”Min kamp”. Den norske ungdomsserie ”Skam”. Og nu senest romanen ”Berge” af Jan Kjærstad godt krydret med inspirerende sidelæsning af Sørine Gotfredsens ”Fri os fra det onde”.

Med Knausgårds ”Min kamp” er skammen som en umiddelbart stærkt læderende kraft transformeret til drivkraft. Den rent påførte skam, via faderens evigt dømmende blik, udfoldet som motor i en personlig livsfortælling. En fortælling, som gennem selve dette, med skam som Karl Ove at tage til orde, kommer til at søge i retning af forsoning med selv de tungeste dele i livsfortællingen. I særlig grad med faderen og al hans væsen. Nåden findes: Skammen fortælles med – forsoning opstår.

Med tv-serien ”Skam” bliver gymnasieunges liv og relationer fortalt for os som seere med de mange forviklinger, sårbarheder og selvfedmer og personlige overlevelsesstrategier, som hører det almindelige liv til, og som altid også producerer svigt og krænkelser. Og således, i det gode liv vel at mærke, skamfølelse. Det hører med. Gudskelov.

Titlen ”Skam” er genial af flere grunde. I særlig grad fordi serien indirekte så tydeligt viser, hvor forfærdeligt det ville være at leve i en sammenhæng uden skam. Altså i skamløsheden. Derfor: Længe leve skammen og alle mulige livsnødvendige skamfølelser, som medvirker til at skabe medmenneskelighed.