Som 28-årig sad jeg på den anden side af en langtidssygemelding forårsaget af en stressdiagnose, og det sidste, jeg havde lyst til, var at få et job. Jeg følte mig skyldig i alt, men mest af alt skyldig i at være havnet på den helt forkerte hylde, skriver kronikøren