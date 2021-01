Formand for Indre Mission i Danmark: Liturgifornyelse har ikke hastværk

Med afsæt i midtvejskonferencen for folkekirkens liturgiarbejde peger pilen ikke på, at det videre arbejde har hastværk som fortegn. Vi deler ikke ønsket om nye nadverritualer, skriver Hans-Ole Bækgaard på vegne af Indre Missions hovedbestyrelse

Alle gode intentioner til trods får man en fornemmelse af, at større ændringer i højmesseliturgi og dåbs- og nadverritual eller nye ritualer dels er politisk betinget, som ansporer et nyt syn på liturgi og tradition, dels er teologisk betinget, som rummer et opgør med klassisk luthersk teologi.

Liturgi hænger tæt sammen med bekendelsesgrundlaget i praksis, hvorfor gudstjenesteliturgi og ritualer ikke må løsrives herfra. Vel kan der ske forandringer og sproglige tilpasninger over tid, men det må altid have som mål at fremme bekendelsens indhold og ikke være en åben ladeport for lærepluralisme eller et udtryk for den generelle individualisering, der præger samtiden.

Sproglige ændringer kan være et rigtigt skridt for forståelsen, men er ikke automatisk teologisk neutrale eller uden liturgisk betydning. Derfor skal de ske varsomt. Hensigten med at nå nutidens mennesker med en forståelig og vedkommende liturgi er forståelig, men må aldrig stå alene. Måske har flere større behov for at blive ført ind i gudstjenestens liv og ritualernes dybde for at opdage den rigdom, de rummer. Der er noget slidstærkt over en forholdsvis fast liturgi, som tidligere generationer også har fejret gudstjeneste ud fra.

Indre Missions hovedbestyrelse ser ikke den autoriserede ordning fra 1992 som faldet ned fra himlen eller urørlig eller som eneste rigtige måde at fejre evangelisk-luthersk gudstjeneste på. Alligevel er vi af den opfattelse, at der ikke bør ske større ændringer, men kun nænsomme tilpasninger. På baggrund af de tre biskoppelige rapporter mener vi, at der er noget afgørende at værne om, mens andet er til udfordring og inspiration. Det er ikke mange årtier siden, at folkekirken sidst fik en ny gudstjenesteliturgi. Forandringer har siden fundet sted, også uden biskoppelig godkendelse, og nogle har beriget gudstjenestens liv positivt. En vis fasthed i højmesseliturgien udelukker nemlig ikke, at der kan være frihed i gudstjenesteformer, sådan som andre gudstjenester ved siden af højmessen har været en platform for fornyelse og frihed.

Vi anbefaler, at en liturgisk tilpasning kan rumme elementer af mere frihed, variationsmuligheder og sproglig fornyelse, men med en klar sammenhæng til kirkens evangelisk-lutherske grundlag. Liturgi og ritualer er noget af det fælles i folkekirkens læremæssige rummelighed og er dét, som på flere måder skaber sammenhæng mellem folkekirkens menigheder. Det må vi ikke sætte over styr. Derfor peger vi på en bearbejdet udgave af model tre (”Mellemvejen”), når det gælder autorisation og frihed.

Vi mener ikke, at folkekirken skal have flere højmesseliturgier eller flere ritualer for dåb og nadver. Der bør heller ikke udarbejdes et teologisk grundlagsdokument, som det har været foreslået. I stedet kan det overvejes, om den øgede grad af liturgisk frihed og variationsmuligheder for præster og menigheder kan understøttes af vejledninger, der er udarbejdet af en nedsat liturgikommission. En sådan kommission skal ikke være permanent, men kan varetage opgaven en fastsat tid og uden at medføre dannelse af et liturgisk råd eller center, som vil kunne medføre en ensartet og centraliseret opfattelse af korrekt liturgi og liturgisk praksis i folkekirken.

Folkekirken skal kun have ét dåbsritual, som fortsat skal være forankret i evangelisk-luthersk dåbsteologi. Dåben er en gave og genfødelsens sakramente, hvor Gud ”gør os til sine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv”.

Det autoriserede dåbsritual bør bibeholdes, også uden flere autoriserede variationsmuligheder i bønnevalget. Særligt er der noget på spil ved indholdet i bønnen. Dåben er nødvendig til frelse, hvor vi tilbydes Guds nåde og bliver Guds børn. Det er ikke alene et velsignelsesbad, som bekræfter den døbte i, hvad det allerede er. Hvis vi med bønnen får sagt til forældre og menighed den selvfølgelighed, at ingen kommer i kirken, for at deres børn skal frelses, ændrer vi åbenlyst dåbsteologien. Vi er med på, at mindre sproglige opdateringer kan ske i bønnen, eksempelvis ”åsyn”, ”samfund” og ”hisset” eller en revision af ”din menighed” til den oprindelige 1912-ordlyd ”din troende menighed”. Det kan også være valgfrit, om trosbekendelsen sker med fuld tilspørgsel eller forkortet, såfremt den er bekendt af menigheden forud.

Vi foreslår, at det tydeligere fremgår under forældre- og faddertiltale, at den døbte nu er med i menigheden og kaldet til at leve som en kristen. I dåbssamtalen forud for dåbshandlingen er det oplagt at uddybe oplæringsaspektet, som er knyttet til dåben, men det er også vigtigt ved selve dåben at få understreget netop oplæringen til opmuntring og ansvarliggørelse for både forældre og faddere. Hertil kan det overvejes at formulere forslag.

For at gøre en luthersk dåbsteologi forståelig ud fra moderne menneskelige erfaringer har dåbssamtalen en afgørende rolle. Opgaven er at formidle dåbens betydning frem for at ændre på teologien eller tømme ritualet for sit lutherske indhold. Dåben er mere end blot et velsignelsesritual eller et overgangsritual, men et indvielsesritual med en ændret status til at kaldes et Guds barn.

I nadveren er Kristus både værten, der inviterer, og ham, som giver os sig selv. Vi får del i festen ved at deltage i den og må forvente, at festen sker på værtens præmisser og med det indhold, som han har knyttet til festen og givet løfter om. Nadveren er langt mere et festmåltid end et bodsmåltid eller for den sags skyld et symbolsk mindemåltid. Kristus kommer til os med sit sande legeme og blod under brødets og vinens skikkelse.

Luthersk nadverteologi understreger gaveaspektet og Kristi reale nærvær. Nadveren er ikke et måltidsfællesskab med vægtlægning på menneskets situation og skal ikke forskydes til at handle om mellemmenneskelige relationer. Nadverens betydning når ikke i mål ved at undgå ordet synd eller ved at omgå offeraspektet, så læren om syndsforladelse ved Kristi selvhengivelse og stedfortrædende offer ikke fremstår klart. Offerterminologien skal ikke formidle en lære om satisfaktion, men udfolde, hvad Kristus har gjort ”for mig” ved sin soningsdød. I modtagelsen af Kristi legeme og blod indlemmes mennesket med al dets synd i fællesskabet med Kristus, men det er samtidig indlemmelsen i fællesskabet med alle andre, der også er draget ind i dette. På den vis er der tale om et fællesskabsmåltid, men ikke som nadverens hovedindhold.

Vi deler ikke ønsket om nye nadverritualer, hvor det handler om at indføre et liturgisk sprog, der har til hensigt at imødekomme det moderne menneske på præmisser, hvor luthersk nadverteologi svækkes. At forstå nadveren handler måske knapt så meget om sproglig fornyelse eller nye ritualer, men om vane, velkendthed og fortrolighed. Det ”nye” handler snarere om at formidle nadverens budskab på et forståeligt dansk samt vejlede i og opmuntre til deltagelse. Derfor anbefaler vi at bevare de nugældende nadverritualer med de givne variationsmuligheder. Man kan overveje, om præst og menighed bør have større frihed i enkelte dele af ritualet inden for rammen af et vejledningsdokument, så de autoriserede led vil være: nadverbøn (en række fastformulerede til valgfri brug), Fadervor, indstiftelsesord og uddeling.

Vi finder ikke behov for større ændringer i 1992-ritualbogen, eller at liturgisk fornyelse har hastværk. Det har dog bestemt været en positiv anledning for flere lokale Indre Mission-fællesskaber at få sat gudstjenesteliv, dåb og nadver på dagsordenen.