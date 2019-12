Leder af Løgstrup Arkivet: Hans forhold til nazisme kan ikke afvises som ironi

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg husker tydeligt, at jeg blev lettere rystet, da jeg for mange år siden læste Løgstrup kronik fra 1936 for første gang. Hvad jeg læste dér, passede slet ikke sammen med, hvad jeg ellers vidste om Løgstrup, som jeg er en stor beundrer af, skriver Løgstrup-forsker