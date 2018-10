Professor: Luthers tanker har præget den danske velfærdsstat

Velfærdsstaten er ikke barn af Luther, men der er en direkte linje mellem Luther og velfærdsstaten, skriver Jørn Henrik Petersen, som i dag på reformationsdagen holder afskedsforelæsning, holder 50-årsjubilæum og udgiver bogen ”Den glemte Luther”

Velfærdsstaten er ikke en gave fra himlen, og den er ej heller et barn af Martin Luther. Den er udviklet af gudløse og lunkne troende; men den særegne logik, der præger den danske velfærdsstat, kan på den anden side kun forstås på baggrund af en 500-årig evangelisk-luthersk forkyndelse, den særligt danske historiske relation mellem kirke og stat og præsternes specielle rolle.

I en luthersk verden skal du høre evangeliet og leve efter Kristi bud. At høre og at gøre hænger uløseligt sammen. Det, der høres, foreskriver en livsform, en gøren eller en social etik. Det kender vi fra højmessens indgangs- og udgangsbøn.

Det er så meget mere tydeligt, når man husker udgangsbønnen i Anne Sophie Seidelins version: ”… jeg går ud herfra som et frit menneske … med mod til at leve, som du har lært mig”. Heri ligger den lutherske tanke, at menneskets retfærdiggørelse eller frelse bygger på den tro, der kvit og frit skænkes af Gud. Det sætter mennesket fri til at tjene med-mennesket.

Derfor har retfærdiggørelsen to dimensioner. Den ene er den udefra kommende – passive – retfærdiggørelse, der uden modydelse skænkes den enkelte. Den anden – tilegnelige eller aktive – retfærdiggørelse er troens frugt, det vil sige kærlighedens gerninger over for medmennesket.

Som troen bringer mennesket til Gud, bringer kærligheden mennesket til medmennesket, så den enkelte i kærlighed gør det mod næsten, som Gud har gjort mod vedkommende selv. Vi er i en luthersk forståelse guder for hinanden og dermed relationelle væsener.

Når Gud og medmennesket på denne måde er separate sigtepunkter, kan man ikke isolere gudsforholdet og kun tale om troen, mens man ser væk fra forholdet til medmennesket. Som Gud i Kristus har hjulpet os for ingenting, skal vi for intet hjælpe vore medmennesker.

Det er den individuelle næstekærlighed; men Luther understreger gang på gang, at på evangelium, tro og kærlighed kan der ikke bygges samfund. Et samfund forudsætter regler og ordninger, der sættes igennem af øvrighederne. Derfor har næstekærligheden samtidig en kollektiv dimension.

Dobbeltrelationen har således tre led:

1. At høre og at gøre hænger uløseligt sammen.

2. Forholdet til Gud og medmennesket kan ikke adskilles.

3. Næstekærligheden er på en og samme tid individuel og kollektiv.

Mennesket er i en luthersk forståelse selvisk og selvcentreret. Det er ”indkroget i sig selv”. Mennesket søger altid og i alle henseender sig selv som sit eget mål og slutpunkt – et afgudsbillede. Alle har vi æblet i maven (arvesynden) og har aldrig fået det fordøjet.

Derfor er mennesket placeret i en spænding mellem på den ene side at være sat fri til at drage omsorg for medmennesket og på den anden side selviskheden.