Frank Jensen, Overborgmester i Københavns Kommune og Flemming Besenbacher, Professor og bestyrelsesformand for Carlsbergfondet og Carlsberg A/S

I dag sætter vi bogstaveligt talt lys på et mindesmærke, der illustrerer en ulykkelig tid og en dyb krise. Men krisen endte lykkeligt og er blevet et inspirerende forbillede for resten af verden, skriver dagens kronikører