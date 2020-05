Martin A. Hansen var garanten for købet af Gyldendal

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Ole Juul, Skribent og foredragsholder. Formand for Landsforeningen Martin A. Hansen. Forfatter til ”Fortællingen om Martin A. Hansen og Heretica” (2009)

I år kan Gyldendal fejre sit 250-årsjubilæum. Forlaget har udgivet ”Selveste Gyldendal”, som kan foranledige læserne til at tro, at Knud W. Jensen var ene om at opkøbe forlaget, men Martin A. Hansen lagde ideologisk og litteraturpolitisk grund til købet