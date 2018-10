Martin Schwarz Lausten: Danmarks største nulevende teolog?

Rasmus H.C. Dreyer, Ph.d., adjunkt i kristendom, kultur og kommunikation, UC Diakonissestiftelsen, og formand for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie

Martin Schwarz Lausten er netop fyldt 80 år. Selvom Laustens bøger ved første øjekast kan synes udpræget ikke-teologiske, er han en stor teolog. Og målt i antallet af publicerede sider er han Danmarks største nulevende teolog, skriver Rasmus H.C. Dreyer

UDEN SAMMENLIGNING i øvrigt kan du forestille dig, at du har læst et eventyr af H.C. Andersen og efterfølgende skal analysere det i dansktimen – mens H.C. Andersen i egen person sidder i klasselokalet og overhører analysen.

Så forstår du måske, at det var en svær opgave at få, da jeg blev bedt om at analysere Martin Schwarz Lausten som kirkehistoriker i anledning af Selskabet for Danmarks Kirkehistories fødselsdagsseminar på Københavns Universitet. For selvfølgelig var 80-årsfødselaren selv præsent i auditoriet.

Målt i antallet af publicerede sider er Lausten Danmarks største nulevende teolog. Kirkehistorikeren Lars Chr. Vangslev grupperede i 2010 Laustens forfatterskab i tre dele: 1) hans reformationshistoriske studier; 2) hans studier i jødernes historie i Danmark – Laustens hovedværk med samlet seks fyldige bind forskning hen over mere end 3000 sider; 3) indføringerne i almen og dansk kirkehistorie inklusive kildeudgivelser. Hertil må jeg føje 4) biografierne. Flere af Laustens forskningsbidrag inden for reformationsstudier er nemlig centreret omkring hovedpersoner i den danske reformation – Christian II (1995), Christian III (1987), den lutherske biskop Peder Palladius (1987) og hertil studier af nogle af kirkehistoriens mindre profilerede skikkelser.

Andre af Laustens mere formidlende udgivelser er også udfærdiget som biografier, for eksempel hans populære bog om Martin Luther (2005) og de efterfølgende biografier over Wittenberg-kollegerne Melanchthon (2010) og Bugenhagen (2011), for ej at forglemme biografien over den danske stjerneteolog fra 1500-tallets anden halvdel Niels Hemmingsen (2013). Skellet mellem forskning og formidling har ikke altid været soleklart i Laustens bøger, men det skal tjene ham til ros, at Hemmingsen-bogen og den fremragende ”Reformationen i Danmark” i sin seneste udgave er udkommet i noteret version – i en årrække måtte man ty til den fodnoterede tyske oversættelse for at kunne gå Lausten efter i sømmene.

ER LAUSTEN EN STOR TEOLOG? Ja, også selvom Laustens bøger ved første øjekast kan synes udpræget ikke-teologiske. Emnerne er jo på tryg afstand af vores tid; afstanden nivellerer de teologiske positioner imellem og afkøler den sandhedssøgende teologs gemyt. Sådan forholder det sig ikke med alle kirkehistorikere.