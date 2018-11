Morten Kvist: Medier og politikere fastholdt en forkert historie om mig

”Nu ved du, hvordan det er at være politiker,” smilede en fremtrædende politiker til Morten Kvist, efter at han havnede i en mediestorm op til Folketingets åbningsgudstjeneste i år. I denne kronik skriver Morten Kvist om, hvad han har lært af forløbet

”NU VED DU, hvordan det er at være politiker,” smilede en fremtrædende en af slagsen til mig efter Folketingets åbningsgudstjeneste den 2. oktober i år.

Bemærkningen faldt som en kommentar til den parallelverden, jeg til min forbavselse vågnede op i et par dage før. Det er en stor ære at skulle prædike på denne dag. Jeg havde forberedt mig under det fortegn, som jeg også havde givet interviews om, at gudstjenesten hverken bør være partipolitisk eller polemisk. Derimod er det en lejlighed til at samles om det fælles grundlag, politikken udspringer af.

Men søndag morgen må have været lidt søvnig på DR’s redaktion, og måske derfor besluttede man at finde et 10 år gammelt, tvistet citat frem, som jeg i øvrigt allerede dengang tog afstand fra. Så ringede man rundt til nogle politikere, læste citatet højt og spurgte, om de virkelig kunne gå ind for det. Det kunne de forståeligt nok ikke, hvorefter DR havde en skarp vinkel på artiklen. Folkekirkens kedsommelige bredde kunne nu vinkles som ”kontroversielt præstevalg”, ”dybt problematisk”, ”politiserende” og ”forstokkede religiøse synspunkter, som hører middelalderen til”.

I løbet af dagen bredte nyheden fra DR sig ud over alle sendeflader: Den homofobe præst fra Herning ønsker at diskriminere homoseksuelle, at begrænse deres frihedsrettigheder og gøre dem ulige for loven, og at de i øvrigt er at jævnføre med pædofile, hvorfor præsten naturligvis ikke går ind for vielser af homoseksuelle i kirken.

Alle fordomme om kirke og vestjysk kristendom fik frit løb.

Søndag eftermiddag fik jeg så mulighed for at svare på disse besynderlige anklager i TV Avisen på DR. Men indslaget – skamklippet ned til seks sekunder – fulgte i stedet op på morgenens mislæsning: For eksempel valgte DR at fjerne udtalelserne: ”Jeg er stolt af at bo i et land, hvor der er plads til regnbuefamilier” og ”Jeg vier gerne homoseksuelle i min kirke”.