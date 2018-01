Debat om homovielse: Hvorfor vil man bruge tvang i frihedsspørgsmål?

Menighederne har ret til at kalde den præst, de ønsker. Derfor handler sagen om vielse af homoseksuelle ikke om præsternes frihed, men om menighedernes. Sagen er udtryk for en galopperende individualisme, der truer friheden, skriver dagens kronikør

I KØLVANDET PÅ ET stillingsopslag, hvor menighedsrådet på forhånd kræver af en ansøger, at denne vil vie par af samme køn, er debatten om præsternes frihed til at sige fra og til blusset op igen. Spørgsmålet om vielse af par af samme køn, fraskilte og samarbejde med kvindelige præster er ellers spørgsmål, der plejer at blive stillet under ansættelsessamtalen, hvor råd og ansøger finder ud af, om de passer til hinanden, men her har man valgt at skrive det allerede i opslaget, fordi det med god ret kan hævdes at være nødvendigt, da præsten skal virke på sygehuset, hvor nødvielser er en gængs ting. Derfor er det et helt legitimt krav at stille. Så ved ansøgere også, hvad de har at forholde sig til.