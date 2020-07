Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

For nylig kunne man i avisen læse om Anders Killmann Petersens nærdødsoplevelse, hvor en kvindeskikkelse bad ham gå ind i lyset lyset. Siri Karlsen har haft to nærdødsoplevelser i sit liv, som har været vidt forskellige, og har for nylig udgivet en bog om nærdød