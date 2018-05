Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Selvom min mor blev gammel, og jeg er midaldrende, var jeg ikke parat til at miste hende. Der ligger et ufortalt krav om, at vi, der mister vores forældre på en helt naturlig måde, bør komme hurtigt videre. Men det kan vi ikke alle sammen, skriver dagens kronikør