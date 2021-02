Min oldefar sloges på den forkerte side. Hvad drev ham ind i en blodig krig?

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Min oldefar meldte sig som frivillig på den tyske side i Første Verdenskrig, da han var 43 år. Hvorfor meldte en moden mand med familieansvar sig til en blodig krig? Det er svært at forstå, men vi nærmer os et svar ved at søge tilbage i historien, skriver kronikør