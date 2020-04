Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Påskens fortælling om måltid, død, henrettelse og opstand bliver helt anderledes i år. Vil vi gribe muligheden for at gøre nyt, nu da vi har vist, at vi kan lægge vores vaner om? Jeg håber det, skriver biskop Peter Skov-Jakobsen