Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Når lærere underviser i mindfulness, kan det overtræde en intimsfære og blive et overgreb, barnet ikke kan forsvare sig imod. I stedet for det lidt for optimistiske menneskesyn i mindfulness skal lærere kunne rumme det svære, mener leder på en kristen friskole