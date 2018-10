Misforstået opgør med Det Gamle Testamente

At fjerne gammeltestamentlige tekster fra kristen gudstjeneste er at kappe de historiske bånd. Bedre bliver det ikke af, at synspunktet hviler på misforståelser. Kristendom er det i al fald ikke, skriver professor Anders Klostergaard Petersen

PROFESSOR EMERITUS i Det Nye Testamente ved Københavns Universitet Mogens Müller er sædvanligvis en forstandig mand. I en kronik her i avisen den 1. oktober slår han til lyd for, at Det Gamle Testamente ikke hører hjemme i gudstjenestens læsninger.

Jeg er uenig. Men hvad der undrer mig mest, er Müllers argumentation, der unægteligt ligner biblicisme og tekstfundamentalisme. Hans grundlæggende pointe er, at de gammeltestamentlige tekster – alle deres fortællemæssige og poetiske kvaliteter ufortalt – læst på egne vilkår ikke er kristendom, men jødedom. Deres brug i kristen gudstjeneste spejler kulturimperialisme. De anvendes liturgisk som et religionshistorisk relikt, som evangelie- og episteltekst korrigerer og placerer i en fjern fortid.

Dermed gør man også nutidens jøder uret ved at tage deres hellige skrifter og rituelt iscenesætte dem som et lykkeligt overstået kapitel. Det var dengang, men godt for Jesus, Paulus og de øvrige reformatorer, at de banede vej for en forståelse, der endegyldigt placerede gammeltestamentlige tekster som just gamle, bedagede og overståede og dermed for kristendom som en helt ny religion. Forståelsen illustreres med Salme 137: ”Ved Babylons floder sad vi og græd, når vi tænkte på Zion.” Vel kan man istemme salmistens længsel efter det tabte land, men – pointerer Müller – at lægge stemme til hans hævnønske er ikke kristendom: ”Lykkelig den, der griber dine (Babylons) spædbørn og knuser dem mod klippen.” Et fromt ønske er det vel næppe. Müller formulerer det bombastisk:

”Kristendom bliver det aldrig.” Synspunktet skærpes i en afsluttende punchline: ”Så lige så selvfølgeligt Det Gamle Testamente hører med til den kristne bibel, lige så lidt hører en gammeltestamentlig tekstrække hjemme i en kristen gudstjeneste.”

ALT DETTE GIVER MÅSKE MENING, men der er betydelige mangler i argumentationen. Lad os begynde i forne tider. I en fjern fortid kravlede nogle fiskedyr op på landjorden. De bevarede dele af fiskekroppen og blev til hvirveldyr. Senere blev nogle pattedyr. Vi er hvirveldyr på godt og ondt, som de af os, der plages af rygsmerter, dagligt erindres om. Det ville være mærkeligt at fjerne rygsøjlen, men det er Müllers ønske i bestræbelsen på at befri gudstjenesten for Det Gamle Testamente.

Vi kan komme problemet endnu tættere. Tidlig Kristus-religion blev blandt andet til i et opgør med den tempelreligion, der havde velsignelse, kultisk renhed, ontologisk grundforskel på Gud og menneske og etnisk enklavisme som fundament. Tidlig Kristus-religion fandt en anden niche inden for judæisk religion. Derfor gjorde den også op med tanken om templet som gudsdyrkelsens omdrejningspunkt. Og så alligevel ikke. For den flyttede templet ind i legemet, så templet ikke længere var den ydre bygning med offerinstitution som fokalpunkt: ”Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?” (Første Korintherbrev, kapitel 3, vers 16).