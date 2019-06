Polsk jøde, der kom som flygtning i 1969: Det gav en følelse af tryghed, alle flygtninge drømmer om

I 1969 ankom jeg sammen med andre polske jøder som flygtning til København. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det er at være flygtning i dagens Danmark, men jeg er taknemmelig for den modtagelse, jeg har fået, skriver dagens kronikør

DE POLSKE JØDERS guldbryllup med Danmark er et jubilæum, der både kalder på fejring og eftertanke. Ligheden med ægteskabet er ikke helt tilfældigt. To mennesker med forskellige baggrunde, erfaringer og forskellig mental bagage indgår en forbindelse med hinanden – en pagt, der helst skulle vare ”indtil døden os skiller”.

Også flygtninge indgår en forbindelse med et for dem fremmed land. Sjældent er det en forbindelse grundlagt på kærlighed, snarere er det en blanding af nødvendighed af at forlade det kendte og mulighed for at slå sig ned i det fremmede. For mange varer denne forbindelse, så længe de lever, men der er også tilfælde af skilsmisse, man vender tilbage til sit fødeland eller måske til et helt andet land. Statistikken er altså langt bedre end ved ægteskabet to mennesker imellem. Som i ethvert ægteskab er forudsætningen for den lange forbindelse mellem en flygtning og hans eller hendes nye land gensidig åbenhed, tålmodighed og respekt.

Alt dette er nogle generelle paralleller og tanker. Men det er mange individuelle forskelle. Hver af os har sin egen historie at fortælle. Derfor må jeg nøjes med at fortælle lidt om min egen.

SKULLE JEG KIGGE MED ANDRES ØJNE og prøve at betragte mit liv i Danmark udefra, så har det været en udelt succes. Fast arbejde på Danmarks måske bedste adresse, Kongens Nytorv 1, stor lejlighed, et sommerhus, jeg har udgivet tre bøger og en række artikler, og måske som det vigtigste tegn på min assimilation: Cykel er mit foretrukne transportmiddel. Kort sagt: Set udefra har mine 50 år i Danmark været en solstrålehistorie. Men det ser lidt anderledes ud, når jeg selv skal vurdere disse år. For landflygtighed er altid problematisk, hvis ikke af andre grunde, så fordi den er forbundet med erfaring af tab.

Det væsentligste, jeg har mistet, er sproget. Det polske sprog bliver efterhånden mindre levende, nogle ord falder ud af min hukommelse; jeg har en tendens til at erstatte dem med de danske. Disse to sprog eksisterer ikke side om side med hinanden; jeg vil allerhelst bruge dem samtidig. Ofte, hvis det er muligt, benytter jeg mig derfor af et selvkonstrueret tredje sprog – en uskøn blanding af polsk og dansk, der jo bedst afspejler min sproglige og måske også eksistentielle forvirring.

Jeg er så taknemmelig for, at min danskfødte datter taler polsk. Og så taler vi sammen på polsk eller dansk eller også på polsk-dansk, afhængig af emnet og sindsstemningen. Jeg kunne ikke slippe min slaviske accent, jeg har aldrig lært stød – og forbavsende nok: Jeg har det indtryk, at jo længere, jeg er her i landet, desto mindre føler jeg de danske ord. Skønt jeg godt ved, hvornår og hvordan man bruger disse ord, så komme de ikke indefra, det er ikke et følt sprog, men derimod – og i sagens natur – tillært.

JEG ER DYBT FASCINERET af det danske, ikke mindst den danske kunst. Denne fascination kom ikke med det samme. Det tog mig adskillige år at blive betaget af mit nye hjemlands særpræg. Her kommer også fremmedhed til udtryk, for ret beset kan man kun blive fascineret af det, man betragter på en vis afstand. Danmark er mit hjem. Det er her, jeg bevæger mig, ånder, tager del i livet. Men samtidig har jeg bevaret bevidstheden om at være en flygtning: én, der er anderledes, der ikke på en selvfølgelig måde hører hjemme i Danmark.

Det, som fascinerer mig mest, er danskernes beskedenhed og mådehold, mangel på overdrivelser såvel i omgangs- som udtryksformer. Altså det stik modsatte af den polske mentalitet. Danskerne er et meget uromantisk folkefærd. De længes ikke efter det uopnåelige og heroiske, drages ikke mod afgrunden, ligesom de ingen tilbøjelighed har til at poetisere virkeligheden.

”For Afgrundens rædsel jeg vender sky mit Blik,” skriver digteren Christian Winther. Og et andet sted i samme digt (”Til Én”): ”Det er nu engang i sin Orden,/ At jeg maa holde mig til Jorden.”

Danskernes tilbageholdenhed kunne virke som ligegyldighed, en mangel på interesse og engagement, men jeg tror, at den langt snarere hænger sammen med finfølelse. Hellere vil man underspille end sige eller gøre noget, der kan virke blufærdighedskrænkende. Man tager hensyn til andre menneskers sårbarhed, hvilket ud over de etiske kvaliteter har den fordel, at man slipper for angsten for at være for meget, upassende og blamere sig.

Jeg elsker dansk kunst fra anden halvdel af 1800-tallet. Dens sagte og subtile måde at fortolke verden på, helt blottet for patos og overdrivelser. Det er det tvetydige, som bærer denne kunst. Bag de realistiske skildringer af hverdagen og alle de stille eksistenser lurer der en angst og uhygge, der kun er dér som en antydning, man kan fokusere på eller også lade være. Og i og med at disse billeder ikke påtvinger beskueren en på forhånd bestemt aflæsning, gør den danske blufærdighed sig også gældende i den danske kunst.

DET KAN IKKE UNDERSTREGES NOK, at vi havde en behagelig for ikke at sige lykkelig ankomst til Danmark. Vi blev modtaget med grænseløs gæstfrihed. Generalsekretæren for Dansk Flygtningehjælp, Arne Piel Christensen, modtog os i lufthavnen og bød os velkommen ved at give hånd til hver af de cirka 25 mennesker, der kom fra Polen via Rom. Efterfølgende blev vi kørt til restauranten Josty på Frederiksberg, hvor der blev givet frokost til ære for os.

Det Mosaiske Troessamfund i Danmark spillede en ikke ubetydelig rolle for gøre vores assimilation så gnidningsløs som mulig.

Jeg ved ikke om det gjaldt alle flygtningefamilier, men for manges vedkommende har man etableret kontakt til danske familier med jødisk baggrund. Man gjorde sig umage for at finde frem til familier, der kunne have noget til fælles, en interesse, profession eller noget helt andet. Jeg havde i mange år forbindelse – og har den til dels stadigvæk – med den familie, som havde kontaktet min kommende mand.

Selv det at få dansk indrejsevisum var eventyrligt. Jeg viste ingenting om Danmark. Ja, jeg læste H.C. Andersens eventyr og vidste, at Kierkegaard skrev noget om angsten. For at rette lidt op på min uvidenhed, kiggede jeg i Rom ind i biler med danske kendingsbogstaver for at se, hvad disse mennesker mon havde i deres biler. Jeg forberedte mig i timevis på samtalen i den danske ambassade, men jeg blev ikke spurgt om andet, end hvor mange personer min familie består af. Så blev det sagt, at om tre uger får vi visum. Og som sagt, så gjort.

At befinde sig i Danmark i 1969 kunne ikke andet end at give en følelse af den tryghed, alle flygtninge drømmer om. Jeg kan ikke engang forestille mig, hvordan det er at være flygtning i dagens Danmark.

GÆSTFRIHEDEN ER DET efterhånden svært at få øje på. I dens sted har vi fået xenofobiske fordomme, tålt ophold og et ihærdigt forsøg på at holde de fremmede fra døren. Mere forskellig fra vores status som flygtninge kan det næppe være.

Dengang i 1969 modtog Danmark os ikke kun med tolerance, men endda med åbne arme. Vi følte, at man ville gøre det godt for os, og at man ønskede at inkludere os i det danske samfund. Og lige netop denne indstilling kan man ikke takke nok for. Med Goethes kloge ord: ”Tolerance skulle egentlig kun være en forbigående indstilling; den må føre til anerkendelse. At tåle det vil sige at fornærme.”

Jeg er taknemmelig for den modtagelse, jeg har fået i Danmark og også for alle de mennesker, der til stadighed lader mig føle, at flygtningens vigtigste kendetegn – hverken fugl eller fisk, men midtimellem – ikke nødvendigvis er et negativt kendetegn.