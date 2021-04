Museer er alternativer til sociale mediers osteklokker

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Kirsten Drotner, Professor, dr.phil., institut for kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, og leder af det nationale forsknings- og udviklingsprogram ”Vores museum” – om innovativ og digital museumsformidling

Radikaliserede grupper er blevet styrket under coronakrisen. Det er på tide at diskutere, hvordan vi kan svække polariseringen, så den ikke bliver til radikalisering. Museerne kan bruges til at styrke demokratisk kommunikation og dialog, mener dagens kronikør