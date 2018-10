Kristendommen skal ikke bruges til at sætte trumf på ens argumenter mod islam

Evangeliets ”Frygt ikke” er nok naivt, men i de valg, vi i dag skal træffe om sameksistens mellem os og ”de andre”, er en evangelisk trodsig tro på, at det lader sig gøre, langt mere livskraftig end frygtsomme forholdsregler tilsat kristelig glasur

BLANDT POLITIKERE og på de sociale medier er der efterhånden rigtig mange, der bekender sig som kristne ud fra den betragtning, at Danmark er en kristen nation med baggrund i en kristen kultur, der som sit forsvar for at bestå må bekæmpe anderledes troende og tænkende, der grundet deres religiøse ståsted og særegnethed ikke kan tilslutte sig såkaldte kristne og danske værdier.

Kampen skal ikke nødvendigvis foregå med våben i hånd, selvom medlemmer af Nye Borgerlige nævner det som en mulighed, men den indebærer en tydelig markering af, hvem der er fjenden og derfor bestemt ikke er ønsket herhjemme. En kamp fordrer et tydeligt fjendebillede, som i dag er islam. Dem og os.

DER ER INGEN TVIVL OM, at kristendommen har spillet og stadig spiller en afgørende rolle i kulturen og opbygningen af velfærdsstaten, som vi kender den.

”Vor historie begynder med kristendom, og den dør uden kristendom,” sagde Martin A. Hansen. Men spørgsmålet er, hvem der i så fald fører dødsstødet. Eller rettere: Det er forenklende og for debatten afsporende ureflekteret at hævde, at det er en udefrakommende religion, islam, og et udemokratisk normsæt, sharia, der i værste fald kan blive dødsårsagen, hvis vi ikke i tide væbner os. Eller det flytter i alt fald fokus fra det, der er væsentligt at udrede i debatten, nemlig hvor dybt tilhørsforholdet til det kristne og til en kristen kultur herhjemme stikker. Det kan vel aldrig måles, og det skal heller ikke forsøges, men det er påfaldende så mange, der nu melder sig som bekendende kristne. Bekendende i den forstand, at man fremhæver særligt kristne værdier, som man står inde for at forsvare.

HVILKE SÅKALDTE VÆRDIER er det så, man taler om og henviser til? Er det det, vi kender som grundlæggende og enestående i kristendommen så som nåde. tilgivelse, vend den anden kind til, døm ikke? Næppe. Det bliver aldrig helt tydeligt, men mest af alt ligner ”bekendelsen” et forsøg på at sætte trumf på sine politiske argumenter og forsvar for landet og kulturen imod en påstået udenvælts fjende ved at påsmøre lidt kristen fernis.

Hvis man for alvor er overbevist om det centrale i kristendommen, i dens etik og menneskesyn, og fører refleksionen over samme til ende, vil man vide, at det er karakteristisk for netop kristendommen, at den i sig bærer denne frisættende faktor, hvilket betyder, at man ud fra kristendommen anerkender et medmenneskes frihed til, så længe det ikke krænker den anden, at afstå fra det, der betegnes som ærkedansk.

Og gjorde man sig den anstrengelse at søge til bunds i frihedsbegrebet, der indebærer, at når man påkalder sig selv frihed, gælder den samme frihed også næsten, ville man i alt fald afstå fra forsøget på at skabe og fremelske en art stammetænkning, som man nu gør med henvisning til såkaldte kristne værdier.

Den amerikanske forfatter og litteraturprofessor Marilynne Robinson, som herhjemme især er kendt for romanerne ”Gilead”, ”Lila” og ”Hjemme”, har skrevet det fremragende essay ”Opvågnen”, som er trykt i essaysamlingen ”Det som er os givet” (2018), og som burde være obligatorisk læsning for enhver politiker. Og især ham eller hende, der i den kommende valgkamp vil inddrage kristendommen i værdikampen mod islam.