Nadver er både offer og fællesskab

Vi skal passe på med alene at gøre nadveren til fællesskab og måltid. Kun ved også at forstå nadveren som offer, hvor mennesker mister alt deres eget og gives alt af Gud ved nadveren, kan kærligheden uden forbehold udfoldes, skriver dagens kronikør

DER ER VIST ALDRIG i den danske kirkes historie blevet spist så meget i kirken, som det sker for tiden. Ikke alene spises der i forlængelse af de forskellige former for gudstjenester, for eksempel høstgudstjenester, spaghettigudstjenester og lignende, men der spises også i selve gudstjenesten ved de mange særlige gudstjenester skærtorsdag, hvor der dækkes op med langbord i kirken, og menigheden forsamles til spisning under bibellæsning og sang.

Det er en praksis, der har Bibelen for sig, da de første kristne menigheder netop så nadveren som en kærlighedshandling, der skulle forene menigheden i spisning, og ganske givet også helt konkret give de mindrebemidlede mulighed for at få noget at spise. Det er en praksis, der bringer Paulus til at skrive til menigheden i Korinth, der netop skævvrider dette måltidsfællesskab.

Tilsyneladende var brødet og vinen og deres indstiftelse det, der omkransede måltidet, således at disse elementer havde en liturgisk karakter, der senere gennem historien er blevet forfinet til den liturgiske nadverhandling, vi kender i dag. Glemmes må det dog ikke, at nadveren hænger uløseligt sammen med kærlighedshandlingen over for næsten, hvilket godt kan tilsløres lidt i vore dages liturgier. Nadveren har retning fra og til kærligheden.

Når man betragter vore dages nadverhandlinger, og særligt hvis de får en anden karakter som skærtorsdagsspisning og lignende, så synes vægten at ligge på fællesskabet og på måltidet. Det er de udtryk, vi ofte finder. Men hvis nadveren alene tolkes som fællesskab og måltid, så truer nadveren med at få en horisontal karakter, der gør nadveren symbolsk. Det bliver en mere reformert nadverforvaltning end en luthersk nadverforvaltning. Men vi er nok nødt til at betragte nadveren med et teologisk tydningslag yderligere, for ellers mister nadveren den vertikale dimension: at kærligheden, der peges på, er af Gud.

I moderne teologi har på dansk grund teologen Regin Prenter (1907-1990) udfoldet en nadverteologi, der formår at fastholde også det vertikale perspektiv, samtidig med at det horisontale fastholdes.

I SIN STORE DOGMATIK ”Skabelse og genløsning”, der så dagens lys i 1950’erne, udfoldede Prenter en nadverteologi, der fastholdte nadverens offerkarakter. Det var Prenter på sin tid ikke ene om, da for eksempel en teolog som Gustaf Aulén (1879-1977) i 1956 udgav bogen ”För eder utgiven – En bok om nattvardens offermotiv”.

På baggrund af de økumeniske samtaler, som fik særlig intensitet efter Anden Verdenskrig, fandt man, at netop offermotivet kunne være med til ikke alene at nytænke nadveren, men også at de forskellige kirker kunne være enige om, at den nadverhandling, som finder sted i kirkerne, er den samme, hvilket man faktisk gør i både Limadokumentet fra 1982 og i dokumentet ”Das Herrenmahl” fra 1978. Der er således ikke tale om, at den ene kirke i sin nadverforvaltning ”spiller football”, og den anden kirke ”spiller soccer”, som det analogt er blevet sagt i sommerens nadverdebat her i avisen. Vi er enige om, at vi i kirkerne holder nadver, men vi er åbenbart i en tid, hvor vi er nødt til hele tiden at indhente tidligere generationers indsigter.