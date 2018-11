Niels Bohrs kvantespring har rødder i Søren Kierkegaard

Da Niels Bohr opstillede sin model for atomet, tog han et kvantespring, som ifølge Albert Einstein krævede mod. Bohrs grundlæggende position om vilkårene for menneskelig erkendelse var inspireret af Søren Kierkegaards tanker, skriver dagens kronikør

DA NIELS BOHR OPSTILLEDE sin model for atomet i 1913, var der tale om et fuldstændig radikalt brud med afgørende dele af den klassiske fysik. Modellens grundstruktur er at lade atomets elektroner kredse om en central kerne i lighed med planeternes baner omkring solen. Men ifølge Bohr må man afstå fra at beskrive den enkelte elektrons bane med klassisk fysik. Og det var en total revolution!

Bohrs måde at angribe problemstillingen på var så original og på tværs, at Einstein på et tidspunkt udtrykte, at han havde ganske vist selv også haft nogle overvejelser, der kunne gå i den retning, men han havde ikke haft mod til at forfølge dem. Han var fuld af beundring for Bohrs mod og utraditionelle angrebsvinkel. Mange har da været optaget af spørgsmålet om, hvordan Bohr kunne få så vilde idéer og føre dem til succes med så stor konsekvens og styrke.

Hundredåret for den epokegørende kvanteteori for atomet gav på ny fokus på dette forhold. Her fik videnskabshistorikerne Finn Aaserud og J.L. Heilbron blandt andre adgang til private brevvekslinger mellem Niels Bohr og hans forlovede, Margrethe (ægtefælle fra den 1. august, 1912). Brevene stammer fra den vigtige periode i Bohrs liv, som ligger forud for hans epokegørende afhandlinger. Gennem læsningen af dem kastes der nu på ny lys over Bohrs generelle forudsætninger og tænkemåde.

Hvad Søren Kierkegaard angår, er det et faktum, at Niels Bohr allerede i 1909 læste værket ”Stadier på Livets Vej”, og han blev umådelig optaget af det. Han sender efterfølgende sit eksemplar til broderen, Harald, som den bedste fødselsdagsgave, han kan forestille sig. I følgebrevet skriver Niels Bohr, ”at det er noget af det dejligste, jeg nogensinde har læst”.

Niels Bohr blev ved med at være optaget af Kierkegaards bog. Det fremgår således af et brev, han skrev til Margrethe i maj 1912. Den har åbenbart været et fælles tema for dem, og Margrethe har fortalt, at hun nu er i gang med den og er meget positiv. Niels Bohr mener dog, at de i stedet engang nok skal læse den sammen. Og hans karakteristik er: ”Jeg har jo fortalt dig, hvor stærk jeg var greben af den, for den er så vidunderlig smuk og alvorlig.”

Familien Bohr har også videregivet en note, som et familiemedlem har fundet i Niels Bohrs private eksemplar af 1904-udgaven. Der er formodentlig tale om en afskrift af Niels’ oprindelige notater om bogen. Her står blandt andet: ”Men oh Gud Kierkegaard hvor du er et rigt menneske!”. ”Jeg må fra mit standpunkt fordømme hans liv og handlemåde samtidig med at jeg respekterer hans kamp og hans arbejde hvis frugter er blandt de skønneste blandt verdens digtere.”

Et par eksempler fra bogen ”Love, Literature, and the Quantum Atom”, som beskriver noget af den bagage, som Niels Bohr har med sig:

”Ved selviagttagelse af beruselse gælder, at den ’experimenterende reflexion’ under iagttagelse af hvor berusede, vi bliver, forhindrer os i at blive berusede.”

Og om sproget siges det: ”Hvor er dog sproget i ønskets tjeneste så rigt i sammenligning med når det beskriver virkelighed.”