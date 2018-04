Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Peter K. Westergaard, cand.theol., ph.d. og lektor ved institut for tværkulturelle og regionale studier

I 1887, to år før sit mentale sammenbrud, forsøgte Friedrich Nietzsche at sammenfatte sine tanker i en slags ”Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed”, skriver Nietzsche-forsker i anledning af ny bog om den tyske filosof