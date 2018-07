Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Er vi gode eller onde? Det spørgsmål giver ikke rigtig mening, for vi har anlæg for begge dele. Vores særlige udvikling som mennesker handler om, at vi har udviklet følelsesviften, og det har givet religion – på godt og ondt, mener dagens kronikør