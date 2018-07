Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Angsten for de fremmede stortrives. Politikere og debattører har indset, at man kan komme højt på strå, hvis man er kynisk nok til at overdramatisere problemerne. Selvfølgelig er der problemer, men bør man ikke jage folk en skræk i livet, mener kronikøren