Selv når jeg på et sølvfad fremlagde den paragraf og den principmeddelelse, som viste vores ret, blev vi afvist af kommunen. Hvorfor? Fordi den intet risikerer ved at overtræde loven. Retsstillingen for danskere med handicap er utroligt svag, skriver kronikøren