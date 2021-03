Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

For præcis 300 år siden underskrev kong Frederik IV den 28. marts 1721 fire instrukser vedrørende de 240 såkaldte rytterskoler, som han agtede at lade opføre for landbefolkningens børn på krongodset rundtom i landet. 135 af dem står endnu