Mai Mercado, Undervisnings-ordfører for Det Konservative Folkeparti

Vi har brug for at forstå kristendommens betydning for vores historie og samtid. Derfor foreslår vi nu en ny kristendomskanon, som alle landets skoler kan bruge frit i undervisningen, skriver Det Konservative Folkepartis undervisningsordfører i dagens kronik