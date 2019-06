Forfatter og journalist: Skru ned for stress i de danske børnefamilier

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Nanna Hyldgaard Hansen, Journalist og forfatter til bogen ”Lev for det halve – og få familieliv, forbrug og arbejde i balance”

Jeg har mærket på egen krop, at stress er en alvorlig sygdom. Jeg vil gerne starte en ny mande- og kvindekamp, så man ikke skal kæmpe sig igennem årene med små børn og krydse fingre for, at man ikke går ned med stress eller bliver skilt, skriver kronikøren