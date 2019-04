Smerten ramte, da jeg fik vores lille livløse pige i armene

Lisa Meisner Kofoed, Cand.mag. og forfatter til ”Sorg, mit barn – om at miste et ufødt barn”, som udkom på Turbine den 5. april

Den fysiske smerte, der havde et solidt tag i mig under fødslen, skulle vise sig at være ingenting i forhold til den psykiske. Pludselig forstod jeg, hvad det egentlig betød at afbryde en graviditet. Dagens kronikør skriver om sorgen ved at miste et ufødt barn