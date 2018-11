Stop jagten på livets mening

Jagten på lykke og og den store ja-hat er fuld af faldgruber og modsætninger. Ofte bliver vi ulykkelige af at jage lykken. Nu er ”mening” så det begreb, der skal give os gode liv. Men hvad nu, hvis det er selve jagten, der er problemet, spørger dagens kronikør

EN AF TIDENS TRENDS, der skærer på tværs af politiske og kulturelle skel, lader til at være et krav om mening og alvor. Et krav om, at man skal være alvorlig, tage sig selv alvorligt, og at andre skal tage en alvorligt som et ”helt menneske”.

Et vigtigt nedslagspunkt her er filosof og erhvervsleder Morten Albæks bog med den alvorstunge titel ”Ét liv, Én tid, Ét menneske. Hvordan vi glemte at leve et meningsfuldt liv”.

Albæk siger:

”Aldrig har vi levet længere. Vi er rigere end nogensinde. Vi er bedre uddannede. Men i de samme årtier, som denne udvikling har fundet sted, er vi blevet mere ensomme, mere angste, mere stressede, mere medicinerede. Vi har ikke fundet en måde at transformere øget velstand til øget velvære. Og det er en kæmpe udfordring.”

I samme måned som Albæks bog udkom, udgav jeg selv bogen ”Afkald på Almagten”. I den står der:

”Hvorfor har vi det ikke meget bedre i dag…? Denne undren kalder på et svar. Vi har oplevet en betragtelig velstandsforøgelse og kan se frem til langt flere gode leveår; en teknologisk revolution gør vores verden og dermed potentielt vores horisont større. Velstand, sundhed, teknologi, sikkerhed, frihed til selvrealisering – what’s not to like? Hvorfor har vi det så ikke bedre?”.

Der er altså ikke tvivl om, at jeg deler Albæks udgangspunkt: Der er et eller andet, der er gået galt, siden vi ikke har vekslet alle vores former for objektiv fremgang til bedre liv eller – med Albæks ord – øget velvære. Men jeg er nok radikalt uenig med Albæks løsning, nemlig at vi skal fylde vores liv med jagten på mening. Uanset om ”mening” forstås som integritet, selvindsigt, selvværd eller nogle af de andre ting, som Albæk peger op som alternativer til vores jagt på penge og umiddelbar anerkendelse.

Der er tre væsentlige årsager til, at jeg mener, vi ikke skal kaste os over at fylde vores tilværelse med mening: For det første fordi jeg frygter, at vi ved at prøve at erstatte en jagt på materielle goder og/eller lykke blot kaster os ud i en anden statusjagt, der skaber mindst lige så mange tabere, som den skaber vindere.

”Min tilværelse er meget mere meningsfuld end din,” kunne det nye implicitte budskab på de sociale medier blive, når vi med alvorsmine viser, hvor meget tid vi bruger på at snuse til blomsterne, meditere eller være til stede.

For det andet fordi så mange af de ting, vi gør – og skal gøre – er ekstremt aparte at lade med betydning og mening. Hvad er ”meningsfuld” pendlen frem og tilbage mellem hjem og arbejdsplads? Giver det ”mening” at tage opvasken? Hvor mange af den gennemsnitlige danskers arbejdsopgaver kan vi lade med ”mening” uden at gøre begrebet – meningsløst?

For det tredje fordi det forekommer mig naivt at tro, at tilværelsen som sådan er meningsfuld på en måde, som gør, at vi faktisk nogensinde kan blive ”mætte af mening”.