Sundhedsprofessionelle bliver udbrændte af covid-19: Sådan forhindrer vi det

Jeanette Bresson Ladegaard Knox, Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Klinisk Etik og Raben Rosenberg, Formand i Dansk Selskab for Klinisk Etik

Pandemien har lagt pres på os alle, men i særlig grad de sundhedsprofessionelle, der skal behandle et stort antal mennesker smittede med covid-19 under svære vilkår. Vi er bekymret for, at sundhedspersoner bliver overbelastet som følge af covid-19-pandemien. Her er vores anbefalinger