Sognepræst: Synd er blevet et belastet begreb, der forbindes med noget dystert og livsfornægtende

Da Kristian Bøcker læste teologi, mødte han en gammel kammerat, som troede, at det ville være en synd at drikke en øl før en fodboldkamp. Men hvad er synd egentlig? spørger sognepræsten i Jelling, som er aktuel med en bog om synd

MENS JEG LÆSTE TEOLOGI i Aarhus, tog jeg ofte ud på stadion for at se AGF. En dag kommer jeg cyklende derud, står af og trækker det sidste stykke, fordi folk er ved at samles foran indgangen. Så møder jeg en gammel kammerat fra folkeskolen. Han står – i lighed med en del andre – og drikker et par øl, inden han skal ind på stadion. Måske glider kampen lettere ned – AGF er et uforudsigeligt hold. Vi hilser, og han spørger, hvad jeg laver. ”Jeg læser til præst,” svarer jeg. Så sker der noget lidt underligt: Han nærmest spytter den slurk øl ud, som han lige har taget, mens jeg svarede, og siger så: ”Gør det så noget, jeg står og drikker den her?”. Og jeg bliver både forfjamsket og forlegen, for det har jeg da virkelig ingen mening om. Men jeg ved godt, hvorfor han spørger: Han har – i lighed med ikke helt få mennesker – en opfattelse af, at det med præst og bibel, kirke og kristendom er noget med en række bud, især forbud, som det kommer an på ikke at overtræde.

Måske er min gamle kammerat ikke helt repræsentativ, men alligevel: Som præst oplever man stadig indimellem, at nogle opfatter en som repræsentant for en livsopfattelse og livsførelse, der er baseret på forbud og påbud. Eller med andre ord: at bibel, kirke og kristendom primært handler om synd – om alt det forkerte, som mennesker ikke burde gøre, men gør alligevel – og som stiller det dårligt i forhold til den Gud, der har udstedt alle disse love og forordninger. På den måde er synd et belastet begreb.

Men hvad er synd, hvis vi ser nærmere på kristendommens grundbog Bibelen?

Bibelens opfattelse af synd er ikke entydig. Bibelens opfattelse af synd spænder fra overtrædelse af det meget håndgribelige forbud eller påbud til den dybeste indsigt i det menneskelige sinds krinkelkroge og motiver. Men Bibelen siger ikke hvad som helst – heller ikke når det gælder synd. Der er nogle temaer og tendenser, der knytter sig til begrebet synd.

SOM BEKENDT GÅR DET KUN rigtig godt i de to første kapitler af Bibelen. Allerede i kapitel tre går det galt: Adam og Eva spiser af den forbudte frugt på kundskabens træ. Og så går – lidt forenklet sagt – resten af Bibelen med at rette op på skaderne. Men hvad er det da nærmere for en synd, de to – som et billede på mennesket som sådan – har begået?

Ja, de overtræder et forbud, det eneste, som Gud på det tidspunkt har udstedt. De adlyder ikke Gud. Hvorfor ikke? Fordi, som der står skrevet, at de så vil blive ”som Gud og kan kende godt og ondt”. Nu ligger der formentlig mere i ordet ”kende” end en ren intellektuel formåen. Måske rammer ordet ”beherske” eller ”magte” bedre. Ved at spise af frugten på træet vil mennesket – som Gud – kunne magte godt og ondt.