Tæt på vores dødsangst vågner vi til livet

Sygdom kan være med til at trække ting frem, der alligevel ligger og ulmer i os. At komme ud af sin normale funktionsdygtighed i hverdagen kan være en hjælp til at mærke de følelser og indre tilstande, vi normalt helst vil undgå at komme i kontakt med

FORLEDEN STØDTE JEG ind i et menneske, som kiggede på mig og ret hurtigt konstaterede: ”Du ser gammel ud.” Jeg smilte venligt, forsøgte at finde en grimasse, der kunne passe. Noget inden i mig kunne måske blive lidt ramt her og have lyst til at sige tilbage: