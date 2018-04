Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Mobilen er et fantastisk hjælpemiddel. Men vi skal sætte klare rammer for elevernes brug af den. Vi lader jo heller ikke elever løbe rundt med en rundsav til hverdag, bare fordi de har to timers sløjd om ugen, mener sociolog og forfatter Anette Prehn