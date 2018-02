Thor Lange fortalte indlevende om Dostojevskijs Rusland

Fjodor Dostojevskij døde i dag for 137 år siden. Den danske digter, oversætter og filolog Thor Lange levede i Rusland på Dostojevskijs tid og har gennem sit liv og værker givet et indtryk af Rusland, som er gået videre til i dag, skriver historiker Jon Gissel

Danskeren Thor Lange blev på en særlig måde repræsentant for dansk-russiske forbindelser. Han kom til Rusland i en ung alder og blev boende der resten af livet. Siden havde han både et forfatterskab på dansk og et på russisk.

Thor Lange var digter, oversætter og klassisk filolog. Fra 1874 til sin død i 1915 levede han i Rusland, det meste af tiden i Moskva som lærer i de klassiske sprog græsk og latin. Det var kejserinde Dagmars tid, for den første dels vedkommende også Dostojevskijs. Han blev russisk gift, og hans hustru ejede godset Napadovka i Ukraine.